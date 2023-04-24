Медвежата из Коми начали знакомиться с окружающей средой

Фото: Центр спасения медвежат-сирот Тверской области.

В центре спасения медвежат-сирот, который находится в Тверской области, рассказали, как они реагируют на окружающую среду и осваиваются на воле. 10 косолапых, проходящих реабилитацию, уже переехали на волю.

Джэксон, Марта, Туся, ВолоГоша и Бобовые сестрички уже начали осваивать лесные владения, а также пытаются самостоятельно обустроить жилище.

Ворчун с Толстуном из Коми долго решались выйти, но все-таки вышли и не отходили от трапа. Малыш Бруно и Малыш Кода пару дней вовсе не хотели покидать берлогу.

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