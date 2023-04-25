В Сыктывкаре 32-летний мужчина взял кредит на имя умершей супруги

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В Сыктывкаре 32-летний мужчина обвиняется в мошенничестве. Сыктывкарец взял кредит на имя умершей супруги. По его словам, на этот шаг его вынудили тяжелые жизненные обстоятельства.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, женщина скончалась в октябре прошлого года. Мужчина пришел забрать вещи жены и воспользовался ее телефоном, чтобы взять кредит в 498 тысяч рублей. Потом он попытался взять еще полмиллиона, однако банк отклонил заявку, но мужчине удалось взять еще 50 тысяч рублей.

- Понимая, что возникшие долговые обязательства умершей супруги входят в наследственную массу, мужчина намеренно отказался вступать в наследство, и на поступающие извещения банка не реагировал. Телефон супруги он сдал в ломбард, получив за него 35 тысяч рублей. Вину в содеянном мужчина признал, и принял меры к выплате задолженности по кредиту в размере 50 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела он пояснил, что в связи с затяжной болезнью жены он остро нуждался в деньгах, поэтому и прибегнул к незаконному способу их получения. Часть денег он потратил на похороны, остальные – по своему усмотрению.

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