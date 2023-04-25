Пенсионер из Сыктывкара отдал мошенникам более 7,6 млн рублей

Фото: Нина ЮШКОВА.

65-летний житель Сыктывкара обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На телефон пенсионера поступил звонок от якобы представителя торговой-интернет площадки. Звонивший предложил ему заработок путем инвестирования денег в акции, на что заявитель согласился.

Сыктывкарец отдал мошенникам 7 млн 626 тысяч рублей, большая часть из которых была взята в кредит. После неудачной попытки обналичить деньги он понял, что попался на уловки аферистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми частично разберут подвесной мост из Сосногорска в Усть-Ухту (подробнее)