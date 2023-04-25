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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:50

В торфяниках Коми обнаружили превышение показателей тяжелых металлов

Одним из подверженных загрязнению элементов окружающей среды являются болота
Источник:kp.ru
Фото: spbu.ru

Фото: spbu.ru

В торфяных комплексах в арктических территориях Коми экологи обнаружили превышение фоновых показателей тяжелых металлов. Одним из подверженных загрязнению элементов окружающей среды являются болота.

Согласно результатам проведенного исследования, содержание поллютантов превышено по сравнению с фоновыми в торфяниках крайнесеверной тайги.

По мнению ученых, в результате трансграничного и регионального переноса значительная часть соединений кадмия, свинца, ртути, а также других тяжелых металлов, поступает в Субарктику с атмосферным аэрозолем.

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