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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 10:50

В Сыктывкаре восьмилетний мальчик пострадал в ДТП

Авария произошла на улице Лесопарковой
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 24 апреля, в Сыктывкаре столкнулись автомобили Chevrolet Spark и «Лада» четырнадцатой модели. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми, авария произошла на улице Лесопарковой.

Виновником аварии оказался 65-летний водитель иномарки. При повороте налево он не уступил дорогу отечественной легковушке.

В результате ДТП пострадали 40-летний водитель «Лады» и его 8-летний пассажир. Госпитализация им не потребовалась.

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