Аграриям Коми напомнили о запрете на пал сухой травы

Фото: Коми лесопожарный центр.
В Минсельхозе Республики Коми прошло заседание штаба по подготовке к весенне-полевым работам, на котором обсуждался вопрос подготовки к стартующему первого мая 2023 года пожароопасному периоду.
В ведомстве рекомендовали фермерам очистить территории от остатков сена и мусора. Также аграриям необходимо усилить контроль и провести противопожарные мероприятия.
Также в Минсельхозе напомнили аграриям о запрете пала сухой травы. Если данный факт подтвердится, то это может послужить основанием для возврата бюджетных средств и причиной расторжения соглашения.
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