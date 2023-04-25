В Коми женщину обязали избавиться от 20 кошек

Фото: Нина ЮШКОВА.
Суд обязал жительницу села Объячево избавиться от 20 кошек, которые проживают в ее квартире.
Соседи рассказали, что в подъезде тяжело дышать из-за неприятного запаха отходов жизнедеятельности животных. Также в квартирах периодически появляются блохи и кусают людей.
Суд удовлетворил иск частично и обязал женщину привести квартиру в порядок в течение одного месяца, а также освободить жилище от находящихся в нем кошек, оставив только одну.
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