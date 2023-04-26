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НовостиОбщество26 апреля 2023 4:45

«В попытках согреть друг друга»: в Коми неизвестные обрекли щенков на мучительную смерть

Жители Сосногорска сообщили об умерших на холоде брошенных щенках
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Сосногорске местная жительница поделилась трагической историей. Женщина увидела брошенных в снег, замерзших насмерть щенков. Она обратилась ко всем горожанам с просьбой не поступать таким безжалостным образом.

– Не оставляйте их, надеясь на случай. Ночь, холод, природа не щадят их. Умирают в мучениях, в попытках согреть друг друга, – написала она.

Пользователи социальных сетей отнеслись с сочувствием к погибшим животным, выразив глубокое сожаление.

– Все больше задаюсь вопросом, почему в этом мире так много плохих людей? Неужели сердце не екает? Бедные малыши, – отозвалась неравнодушная к истории женщина.

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