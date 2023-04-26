Минстрой Коми возглавил Андрей Чибисов

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Министром строительства и ЖКХ Коми стал Андрей Чибисов. Указ о его назначении подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Ранее Чибисов занимал пост заместителя директора Департамента стратегических проектов Минстроя России.

Справка

Чибисов Андрей Сергеевич, 1977 года рождения. Окончил Московский авиационный институт по специальности инженер энерго-космических систем.

С 2007 по 2011 год работал в государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», занимался реализации программ капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2013-2015 годах возглавлял Фонд капитального ремонта в г. Самара. Осуществлял контроль и организацию капитального ремонта свыше 40 тысяч многоквартивных домов на территории Самарской области.

С 2015 по 2017 год входил в состав Правительства города Севастополя. Занимался координацией деятельности сфер жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и дорожного хозяйства. Реализовывал на территории г. Севастополя госпрограмму «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя».

С 2018 по 2022 занимал должность заместителя директора Департамента стратегических проектов Минстроя России. Занимался координацией реализации федерального проекта «Чистая вода» и реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

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