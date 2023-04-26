Сотрудники мэрии Воркуты, решившие принять участие в СВО, сохранят должности

Фото: Алексей Булатов.

На официальном сайте администрации Воркуты опубликовали проекты решений, которые будут рассмотрены депутатами 28 апреля на заседании. Среди них есть проект, подразумевающий реализацию прав должностных лиц, решивших пойти на военную службу.

В случае подписания работником кjнтракта на участие в специальной военной операции или мобилизации будет приниматься решение о приостановлении действия трудового договора на период прохождения военной службы должностным лицом. При этом за военнослужащим будет сохранено рабочее место.

Также администрация Воркуты, структурное подразделение, горсовет и КСП будут вправе заключить трудовой договор с работником на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.

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