В Печоре поймали пьяного 17-летнего угонщика

Фото: ГИБДД Коми

В Печоре сотрудники ГИБДД во время патрулирования поймали пьяного 17-летнего подростка, который угнал автомобиль. Молодой человек игнорировал требования об остановке, а вскоре врезался в сугроб.

Инспекторы Госавтоинспеции выяснили, что несовершеннолетний угнал авто у своего соседа по комнате, когда тот спал. В пьяном состоянии он катался по улицам города, где его и заметили.

Когда хозяин обнаружил пропажу автомобиля, он заявил об этом в полицию. В отношении угонщика возбудили уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы. Дополнительно открыто административное дело об управлении транспортным средством.

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