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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:50

В Сыктывкаре прошла репетиция парада победы

Генеральная репетиция состоится пятого мая
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Веленгурин.

Фото: Владимир Веленгурин.

Вчера, 27 апреля, Сыктывкаре состоялась репетиция парада Победы. В преддверии 9 мая участники праздника и техника отрабатывают на Стефановской площади будущий марш.

В числе участников студенты ссузов, юнармейцы, военные расчеты, сотрудники МЧС, УФССП, УФСИН, МВД. Также к вчерашней репетиции присоединилась техника МЧС и ДОСААФ.

Генеральная репетиция пройдет пятого мая. В день парада Победы, девятого мая, будет организована прямая трансляция.

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