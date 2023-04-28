В Коми ученые обнаружили редкий вид медоносной пчелы

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В Коми обнаружен редкий вид пчелы. Об этом сообщила группа ученых из Института биологии Коми научного центра. Речь идет о Bombus fragrans - крупной медоносной пчеле.

Ранее насекомое не встречалось на территории России и было внесено в Красную книгу. Пчела находится на грани исчезновения из-за распространения пестицидов и разрушения ее привычных мест обитания, объяснили специалисты.

Открытие редкого вида медоносной пчелы на территории России может способствовать защите этого вида и его мест обитания. Кроме того, это может стать отправной точкой для дальнейших исследований пчел и их роли в экосистеме.

Над этим исследованием работали ученые Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук: Алексей Дудко, Людмила Дудко и Лилия Терешкина.

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