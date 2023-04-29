В Коми график выплаты зарплат в мае скорректируют из-за праздников

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В Коми, как и по всей России, начались майские праздники. Выходные повлияли на зарплату некоторых сотрудников, которые получали ее в первых числах месяца.

Так, всем, кто получал зарплату с 6 по 9 число, деньги «упадут» на карту 5 мая. Зарплата тех, кому она приходила 1 мая, пришла уже в апреле.

- Зарплату работники получают по истечении трудового месяца. Как правило, для выплаты установлена фиксированная дата. Однако если это число совпадает с выходным или праздничным днем, официально трудоустроенный сотрудник должен получить заработанные деньги заблаговременно, - сообщает издание «Известия».

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