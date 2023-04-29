С 1 июня в Коми запретят продавать вейпы несовершеннолетним

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В России запретят продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно новому закону, который вступит в силу 1 июня, во всех регионах страны подросткам нельзя будет купить вейпы, даже безникотиновые. Также поправки ужесточают саму продажу электронной табачной продукции.

- С 1 июня 2023 года устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет купить только в магазинах и павильонах. При этом будет запрещена торговля таких устройств на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов. Не допускается выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте. Однако исключением станут случаи, когда покупатель просит показать данный товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. Кроме этого, в целях сокращения спроса на вейпы вводится запрет на применение скидок с цены подобных устройств любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов, - говорится в документе.

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