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НовостиОбщество29 апреля 2023 9:00

С 1 июня в Коми запретят продавать вейпы несовершеннолетним

Закон предполагает запрет продажи подросткам всех видов вейпов, включая безникотиновые
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В России запретят продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно новому закону, который вступит в силу 1 июня, во всех регионах страны подросткам нельзя будет купить вейпы, даже безникотиновые. Также поправки ужесточают саму продажу электронной табачной продукции.

- С 1 июня 2023 года устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет купить только в магазинах и павильонах. При этом будет запрещена торговля таких устройств на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов. Не допускается выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте. Однако исключением станут случаи, когда покупатель просит показать данный товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. Кроме этого, в целях сокращения спроса на вейпы вводится запрет на применение скидок с цены подобных устройств любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов, - говорится в документе.

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