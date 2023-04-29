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В Коми зарегистрировано два случая горения сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

По данным ведомства, факты возгорания были отмечены в Ухте и Визинге. Уточняется, что оба случая объединяет то, что огонь вспыхнул из-за неосторожного с ним обращения.

Отмечается, что в пожарах никто не пострадал.

- Уважаемые жители и гости Республики Коми! Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: палы сухой травы могут привести к серьезным последствиям. Пожары приводят к гибели зеленых насаждений, животных и насекомых. От сжигания сухой травы могут выгореть леса, пострадать строения в населенных пунктах и на территориях садоводства или огородничества, - заявили в министерстве.

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