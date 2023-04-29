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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 11:19

В Коми водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшая получила перелом руки
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по РК

Фото: ГИБДД по РК

В селе Визинга под колесами KIA оказалась местная жительница. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее налетела машина. О подробностях аварии рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано накануне, 28 апреля, утром. Мужчина за рулем корейского авто на Советской улице сбил пешехода. Осмотревшие пострадавшую медики диагностировали у нее закрытый перелом левой лучевой кости со смещением.

По данному факту начато разбирательство.

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