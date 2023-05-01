На трассе Ухта - Сыктывкар в ДТП пострадал маленький ребенок

Фото: ГИБДД по Ухте.

Вчера, 30 апреля, на трассе Сыктывкар - Ухта столкнулись автомобили Lifan Myway и Lexus ES 250. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГИБДД Ухты.

Виновником ДТП оказался 70-летний водитель автомобиля Lifan Myway. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречной иномаркой.

В результате аварии пострадал виновник ДТП, а также 5-летний пассажир автомобиля Lexus ES. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

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