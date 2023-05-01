Продавец бракованного дивана заплатит жительнице Коми 300 тысяч рублей

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Жительница Вуктыла приобрела диван за 94 тысяч рублей. Диван доставили ей спустя два месяца. При получении она обнаружила порез обивки, потертости, пятна, отсутствие болтов и документов на товар, а также другие дефекты. Женщина пыталась решить вопрос с продавцом мирно, однако условия решения спора ее не устроили. Горожанка поспешила обратиться в суд. Суд назначил судебную товароведческую экспертизу по определению качества товара. Согласно заключению экспертов, диван не соответствует требованиям, а в ходе независимой проверки были выявлены другие дефекты товара.

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