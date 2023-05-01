В Коми осудили мужчину, который «угостил» друга наркотиком

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Печоре мужчина «угостил» друга наркотиком. За совершение наркопреступления суд вынес им приговор - одного приговорили к 6 годам и 6 месяцам заключения, другого - к 3 годам и 6 месяцам условного лишения свободы.

Согласно законодательству, под незаконный сбыт наркотиков - это незаконная деятельность, направленная на их реализацию другому лицу.

Мужчина отрицал свою причастность к совершению преступления. Он утверждал, что предложил другу «угоститься» лежащим на столе наркотиком, а тот принял угощение.

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