Стало известно, какие продукты подешевели и подорожали в Коми за неделю

Фото: Нина ЮШКОВА.

С 18 по 24 апреля в магазинах республики Коми подешевели сардельки, сосиски, помидоры и подсолнечное масло. Данные предоставил Комистат.

Зафиксировано снижение цен на куриные яйца (0,8%), молоко (1,5%), мясо кур (2,8%), морковь (2,3%), черный чай (3,5%), картофель, сосиски, сардельки (3,5%), подсолнечное масло (4,3%), огурцы (3,8%), помидоры (5%).

Выявлен рост цен на яблоки (2,2%), репчатый лук (2,1%), сыры (2,7%), варено-копченую и полукопченую колбасу (3,2%), капусту белокочанную (3,4%), вареную колбасу (5,8%) и бананы (9%).

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