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НовостиОбщество1 мая 2023 10:00

Названы муниципалитеты-лидеры Коми по рождаемости

Данные предоставил Комистат
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Согласно данным на дату последней переписи, 1 октября 2021 года, в Коми среднее число рожденных детей оставалось выше, чем по стране в среднем. Среднее число рожденных детей было больше, чем по республике, в 14 из 20 муниципальных образований.

Минимальный показатель рождаемости наблюдался в Ухте (1 507). Сыктывкар опередил Ухту лишь на единицу (1 508). Эту тройку замкнула Воркута (1 519).

Максимальный показатель был зафиксирован в Усть-Куломском (2 108), Усть-Цилемском (2 186) и Ижемском районах (2 215 детей)

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