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НовостиОбщество1 мая 2023 11:40

С завтрашнего дня в Сыктывкаре изменится схема движения по нескольким маршрутам

Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

С завтрашнего дня в Сыктывкаре по нескольким автобусным маршрутам изменится схема движения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Движение по улице Карла Маркса около дома №184 будет ограничено с 8:00 2 мая до 17:00 12 мая в связи с проведением работ по ремонту тепловой сети.

Движение автобусов будет осуществляться по утвержденным схемам в объезд. С перечнем маршрутом можно ознакомиться по ссылке.

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