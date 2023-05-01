С завтрашнего дня в Сыктывкаре изменится схема движения по нескольким маршрутам

Фото: Нина ЮШКОВА.
С завтрашнего дня в Сыктывкаре по нескольким автобусным маршрутам изменится схема движения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Движение по улице Карла Маркса около дома №184 будет ограничено с 8:00 2 мая до 17:00 12 мая в связи с проведением работ по ремонту тепловой сети.
Движение автобусов будет осуществляться по утвержденным схемам в объезд. С перечнем маршрутом можно ознакомиться по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми еще один человек скончался от COVID-19 (подробнее)