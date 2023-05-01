С завтрашнего дня в Сыктывкаре изменится схема движения по нескольким маршрутам

Фото: Нина ЮШКОВА.

С завтрашнего дня в Сыктывкаре по нескольким автобусным маршрутам изменится схема движения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Движение по улице Карла Маркса около дома №184 будет ограничено с 8:00 2 мая до 17:00 12 мая в связи с проведением работ по ремонту тепловой сети.

Движение автобусов будет осуществляться по утвержденным схемам в объезд. С перечнем маршрутом можно ознакомиться по ссылке.

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