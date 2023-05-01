Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 мая 2023 12:30

В Коми разыскивают водителя, который сбил насмерть пешехода

Трагедия произошла в пгт. Усогорск
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

В Удорском районе сотрудники ДПС разыскивают водителя, который сбил пешехода насмерть. Трагедия произошла 29 апреля примерно в 21:00.

В пгт. Усогорск по улице Комсомольской неизвестный водитель сбил насмерть 29-летнего мужчину. После этого он скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

ГИБДД по Коми просит обладающих какой-либо информацией позвонить по номеру телефона +7 (82135) 33 2 50 или 02, 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С завтрашнего дня в Сыктывкаре изменится схема движения по нескольким маршрутам (подробнее)