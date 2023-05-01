В Коми разыскивают водителя, который сбил насмерть пешехода

Фото: ГИБДД по Коми.

В Удорском районе сотрудники ДПС разыскивают водителя, который сбил пешехода насмерть. Трагедия произошла 29 апреля примерно в 21:00.

В пгт. Усогорск по улице Комсомольской неизвестный водитель сбил насмерть 29-летнего мужчину. После этого он скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

ГИБДД по Коми просит обладающих какой-либо информацией позвонить по номеру телефона +7 (82135) 33 2 50 или 02, 112.

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