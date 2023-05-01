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НовостиОбщество1 мая 2023 15:00

В Коми простились с погибшим в СВО Андреем Смолевым

Военнослужащего похоронили в селе Няшабож
Источник:kp.ru
Фото: rkomi.ru.

Фото: rkomi.ru.

Сегодня, первого мая, в Коми проводили в последний путь Андрея Смолева, погибшего в ходе специальной военной операции. Военнослужащего похоронили в селе Няшабож Ижемского района.

После окончания 9 классов Андрей Смолев ушел в армию на срочную службу, потом служил по контракту. В прошлом году молодой человек ушел на специальную военную операцию, но, к сожалению, погиб.

«Андрей Михайлович останется навеки в списках воинов нашей Родины и Республики Коми. Как и в наших сердцах герои не погибают, а остаются вечно в памяти народа. Это шаг в бессмертие. А наша задача передавать из поколения в поколения память об этих простых ребятах, которые встали на защиту суверенитета и целостности России. Вечная слава, вечная память», - сказал Владимир Уйба.

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