Новую школу в Усть-Ижме откроют в сентябре 2023 года

Фото: архив КП

Новая Усть-Ижемская школа откроется в сентябре 2023 года, сообщили в пресс-службе главы региона. По предоставленным даннным, учреждение рассчитано на 90 школьников и 40 учеников дошкольной программы. в настоящий момент уже подключено отопление, освещение и инженерные сети, идет внутренняя отделка.

Отмечается, что возле общеобразовательного учреждения обустроена волейбольная площадка, беговая дорожка, со сходом снега начнут благоустраивать территорию.

Еще одна школа откроется в Ижме в 2024 году. К настоящему моменту выполнены земляные работы, проложены тепловые сети, через месяц начнут возводить здание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре дорожные рабочие приступили к нанесению разметки (подробнее)