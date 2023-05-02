В шести районах Коми объявили штормовое предупреждение

Фото: архив КП

В Коми объявили штормовое предупреждение. Речь идет о Корткеросском, Сысольском, Сыктывдинском, Койгородском, Прилузском районах и в Сыктывкаре. По предоставленным данным, 2 мая пообещали сильный ветер и ливни.

Скорость ветра составит от 15 до 18 м/с. Также ожидают сильные грозы с проливными дождями. В связи с ухудшением погоды спасатели обратились к местным жителям с просьбой воздержаться от туристических походов и выходов в лесные массивы и на водные.

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