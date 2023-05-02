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В ГИБДД Коми обратились к местным жителям с предупреждением. В ведомстве напомнили, что 2 мая в нескольких районах ожидается ухудшение погоды с усиленным ветром, грозами и ливнями.
В Госавтоинспекции проинформировали, что речь идет о Корткеросском, Койгородском, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском районе и Сыктывкаре. При общей непогоде скорость ветра тут будет достигать 15-18 м/с.
В ведомстве попросили водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Перед поездками необходимо проверить заряд телефона.
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