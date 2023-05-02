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НовостиОбщество2 мая 2023 6:15

В ГИБДД Коми обратились к местным жителям

В Коми необходимо соблюдать осторожность
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми обратились к местным жителям с предупреждением. В ведомстве напомнили, что 2 мая в нескольких районах ожидается ухудшение погоды с усиленным ветром, грозами и ливнями.

В Госавтоинспекции проинформировали, что речь идет о Корткеросском, Койгородском, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском районе и Сыктывкаре. При общей непогоде скорость ветра тут будет достигать 15-18 м/с.

В ведомстве попросили водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Перед поездками необходимо проверить заряд телефона.

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