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НовостиПроисшествия2 мая 2023 9:19

В Коми в ДТП пострадал 18-летний парень

От тяжелых травм его спас ремень безопасности
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, первого мая, в Ухте столкнулись автомобили KIA Sorento и «Лада» пятнадцатой модели. В пресс-службе ГИБДД по Коми сообщили, что авария произошла на пересечении набережной Газовиков и трассы Сывтывкар - Ухта.

Виновником аварии оказался 43-летний водитель иномарки. При повороте налево он не уступил дорогу встречной легковушке.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир отечественного автомобиля. Юношу госпитализировали. Он был пристегнут ремнем безопасности, что спасло его от более тяжелых травм.

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