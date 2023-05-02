В Коми в ДТП пострадал 18-летний парень

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, первого мая, в Ухте столкнулись автомобили KIA Sorento и «Лада» пятнадцатой модели. В пресс-службе ГИБДД по Коми сообщили, что авария произошла на пересечении набережной Газовиков и трассы Сывтывкар - Ухта.

Виновником аварии оказался 43-летний водитель иномарки. При повороте налево он не уступил дорогу встречной легковушке.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир отечественного автомобиля. Юношу госпитализировали. Он был пристегнут ремнем безопасности, что спасло его от более тяжелых травм.

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