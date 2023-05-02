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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:19

Житель Коми, осужденный за продажу детской порнографии, не смог обжаловать приговор

Преступление он совершил будучи несовершеннолетним
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

18-летний житель Сосногорска, приговоренный на 1 год и 6 месяцев лишения свободы за хранение и распространение с порнографических изображений несовершеннолетних, не смог обжаловать приговор. В пресс-службе судов РК сообщили, что преступление он совершил будучи несовершеннолетним.

Адвокат подал апелляцию, в которой просил изменить приговор, так как его подзащитный раскаялся в содеянном и способствовал расследованию.

Верховный Суд Республики Коми оставил приговор Сосногорского городского суда без изменения.

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