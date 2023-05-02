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НовостиОбщество2 мая 2023 12:48

Ухтинке Оксане Самойловой заблокировали банковские счета

Знаменитая уроженка Коми попала в «черный список» МВД
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Оксаны Самойловой

Фото из личного архива Оксаны Самойловой

Оксане Самойловой, известной супермодели, блогеру и уроженке Ухты, заблокировали банковские счета. Напомним, ранее многодетная мама попала в поле зрение правоохранителей из-за возможных налоговых преступлений. Всего в черном списке находятся 32 звезды, которые знамениты продажей своих марафонов.

Известно, что Оксане Самойловой заморозили счета двух компаний, так как за прошлый год в документах указана нулевая выручка. Налоговики намерены проверить данную информацию.

Сейчас же ухтинка находится в Дубае. Она улетела туда после празднования своего 35-летия.

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