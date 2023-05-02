Стало известно, каким будет май в Коми

Фото: архив "КП"

Стало известно, каким будет май в этом году в Коми. Согласно прогнозам синоптиков, последний месяц весны ожидается дождливым и холодным. По данным метеорологов, температура воздуха будет ниже обычной.

Республика в мае будет подвержена циклонам, идущих с запада. Они принесут с собой дожди. Синоптики ожидают, что осадков в некоторых районах Коми будет в 1,5 раза больше, чем обычно.

- В наступившем мае среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы (норма: в южных районах +8…+9С, на крайнем юге +10С, в центральных и северных +5…+7С, на крайнем севере +2...+4С, на крайнем северо-востоке -1С). В лесах будет происходить разрушение устойчивого снежного покрова. До середины мая пожароопасность будет отсутствовать. И только с середины месяца будет происходить нарастание комплексного показателя горимости лесов, возможно до III класса, - сообщает ЦГМС Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открываем дачный сезон! Полное расписание автобусов в пригороды Сыктывкара опубликовали перевозчики (подробности)