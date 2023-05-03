В Коми последние звонки начнутся 22 мая

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В министерстве образования и науки Коми сообщили, что выпускные и последние звонки для 9-х и 11-х классов пройдут раньше рекомендованных на федеральном уровне сроков.

По словам и.о. министра образования и науки Коми Натальи Якимовой, последний звонок запланирован на 22 мая, так как период государственной итоговой аттестации у девятых классов начнется 24 числа, а у 11-х классов – 26 числа.

Ранее министр образования Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки 23-24 мая, а выпускные – 23-24 июня.

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