Аэропорт одного из районов Коми принял самолет впервые за десятилетия

Фото: группа в VK «Авиация Коми».

Впервые за десятилетия аэропорт в Соколовке Сыктывдинского района Коми принял самолет. Фотографии появились в социальных сетях.

В настоящее время на взлетной полосе находится воздушное судно Ан-2/RA-50507 авиакомпании «Вяткаавиа». Этим летом в аэропорту в Соколовке будет располагаться база для высадки парашютистов-десантников, которые будут направлены к местам лесных пожаров.

В региональном Минприроды сообщили, что самолет будет работать с Коми лесопожарным центром по контракту. Воздушное судно будет доставлять парашютистов-десантников к местам лесных пожаров.

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