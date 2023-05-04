Гострудинспекция нашла виновных в смерти охранника из Коми

Фото: архив КП

Гострудинспекция Коми огласила результаты расследования несчастного случая, который привел к смерти охранника частного охранного предприятия из Печоры. Мужчину сбил автомобиль на дороге Ухта-Сыктывкар.

В ведомстве установили, что мужчина работал в компании «Защита» вахтовым методом. Насмерть его сбил автомобиль, когда он был на отдыхе между сменами и пошел в магазин за продуктами, так как в предприятии едой не обеспечивали.

По данным Госавтоинспекции, причиной несчастного случая стало нарушение правил дорожного движения его участниками. Также в ведомстве выявили неудовлетворительную организацию работ из-за отсутствия еды. Сейчас в отношении виновных рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности и штрафа от 25 до 130 тысяч рублей.

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