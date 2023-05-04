Более 23 тысяч жителей Коми получили выплаты к 9 мая

Фото: архив КП

По данным Минтруда, занятости и соцзащиты Коми, в республике увеличили количество получателей выплаты в размере трех тысяч рублей. Кроме того, праздничное пособие к 9 мая выросло для тружеников тыла до пяти тысяч рублей.

В ведомстве сообщили, что теперь выплаты предусмотрены для бывших узников концлагерей, гетто и тюрем, обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя, а также для вдов умерших ветеранов ВОВ и погибших во время войны с Японией и Финляндией.

По информации министра труда региона Екатерины Грибковой, средства уже перечислили в конце апреля. В этом году выплату в размере трех тысяч рублей получили 22 165 «ребенка войны», 74 новых получателя, а также 1 216 тружеников тыла. Всего размер праздничных выплат составил 72,7 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Города и районы Коми получили новые машины «скорой помощи» (подробнее)