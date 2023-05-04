Житель Коми убил своего знакомого ударом ножа в сердце

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В Сосногорске вынесли приговор 69-летнему местному жителю за убийство своего 41-летнего знакомого. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации, фигурант уголовного дела пригласил свою жертву к себе домой, чтобы отметить совместную работу по смене колес автомобиля. В какой-то момент между ними возник спор, который привел к драке. Потерпевший при этом пытался покинуть квартиру, но получил удар ножом в сердце.

В результате мужчина упал замертво, а хозяин квартиры вызвал скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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