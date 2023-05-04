Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 12:56

В Усинске пропали интернет и связь из-за обрыва проводов

Авария произошла в 30 км от города
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Усинске пропала мобильная связь и интернет. Известно, что причиной тому является авария, которая произошла на сетях в 30 км от города.

Ситуацию осложняет и опасная ситуация на дорогах, из-за которой ремонтная бригада добиралась до места инцидента более 1,5 часов. Затем специалисты долго искали конкретное место обрыва, так как из-за снега полную картину видно не было, передает «Комиинформ» со ссылкой на «Ростелеком».

В настоящий момент бригада, усиленная дополнительными специалистами из Печоры, продолжает работать на месте предполагаемого обрыва.

Связи с бригадой нет. Более подробную информацию пока сообщить не могут. Из-за аварии у некоторых абонентов полностью отсутствуют услуги связи. Небольшой резерв есть по голосовой телефонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В один из аэропортов Коми поступило сообщение о взрывном устройстве (подробности)