В Усинске пропали интернет и связь из-за обрыва проводов

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В Усинске пропала мобильная связь и интернет. Известно, что причиной тому является авария, которая произошла на сетях в 30 км от города.

Ситуацию осложняет и опасная ситуация на дорогах, из-за которой ремонтная бригада добиралась до места инцидента более 1,5 часов. Затем специалисты долго искали конкретное место обрыва, так как из-за снега полную картину видно не было, передает «Комиинформ» со ссылкой на «Ростелеком».

В настоящий момент бригада, усиленная дополнительными специалистами из Печоры, продолжает работать на месте предполагаемого обрыва.

Связи с бригадой нет. Более подробную информацию пока сообщить не могут. Из-за аварии у некоторых абонентов полностью отсутствуют услуги связи. Небольшой резерв есть по голосовой телефонии.

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