В Коми за оскорбление представителя власти осудили жителя Кировской области

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В Печоре мировой судья вынес приговор жителю Кировской области за публичное оскорбление представителя власти. Мужчина получил за свой проступок 180 часов обязательных работ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, ЧП произошло в поезде №53 во время стоянки в Печоре. В тот момент провинившийся находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за его неподобающего поведения ему предложили покинуть вагон. В ответ мужчина начал сыпать оскорбления, осознавая, что перед ним представители власти.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил ему обязательные работы. Приговор вступил в законную силу.

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