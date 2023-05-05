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НовостиОбщество5 мая 2023 6:15

В Коми взыскали материальный ущерб за поврежденный «Лексус»

На автомобиль упал дорожный знак
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Владелец поврежденного дорожным знаком автомобиля «Лексус» взыскал с «Коми дорожная компания» средства за полученный материальный ущерб. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, ЧП произошло в августе 2022 года на дороге Сыктывкар-Троицко-Печорск. Водитель сообщила, что ехала по дороге, когда порыв ветра сбросил на машину дорожный знак.

Суд поддержал заявление истца о том, что автомобиль получил повреждения из-за ненадлежащего содержания дороги и взыскал с ответчика 334 635 рублей.

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