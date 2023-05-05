Пенсионерка из Коми отдала аферистам 4 млн рублей под предлогом инвестирования

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Жительницы Инты обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. В пресс-службе МВД по Коми рассказали, что женщина под предлогом инвестирования отдала аферистам более 4 млн рублей, из которых 3 млн - личные сбережения.

В мессенджере с пенсионеркой связался лжеброкер, который пообещал ей хорошие выплаты по вкладам. Доверчивая женщина в течение двух месяцев переводила деньги на электронные счета.

Женщина пыталась связаться с представителями компании, но поняла, что попалась на уловки мошенников и пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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