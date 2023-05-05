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НовостиОбщество5 мая 2023 7:50

В Коми растет рождаемость

Численность населения республики составляет 725,7 тысяч человек
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В республике Коми зафиксирован рост рождаемости. Данные по демографии за первых два месяца 2023 года опубликовал Комистат.

Согласно данным на 1 марта текущего года, численность населения региона составляет 725,7 тысяч человек. С начала года она уменьшилась на 0,7 тысяч (0,1%).

За январь-февраль 2023 года в Коми родился 1 031 ребенок, что на 38 больше, чем за аналогичный период прошлого года, а скончались 1 719 человек (на 277 меньше).

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