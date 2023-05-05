Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика5 мая 2023 8:20

В Коми снизился средний размер номинальной зарплаты

Актуальные данные опубликовал Комистат
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В республике Коми снизился на 1000 рублей размер средней номинальной зарплаты (до вычета налогов). Актуальные данные опубликовал Комистат.

Размер средней начисленной зарплаты за январь составил 70 552 рубля. В февраля средний размер зарплаты снизился на 1 144 рубля и составил 69 408 рублей ( на 13% больше, чем в феврале 2022 года).

Средний размер заработной платы за первые 2 месяца 2023 года составил 70 054 рубля, что на 14,1% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми растет рождаемость (подробнее)