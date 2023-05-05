В Коми снизился средний размер номинальной зарплаты

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В республике Коми снизился на 1000 рублей размер средней номинальной зарплаты (до вычета налогов). Актуальные данные опубликовал Комистат.

Размер средней начисленной зарплаты за январь составил 70 552 рубля. В февраля средний размер зарплаты снизился на 1 144 рубля и составил 69 408 рублей ( на 13% больше, чем в феврале 2022 года).

Средний размер заработной платы за первые 2 месяца 2023 года составил 70 054 рубля, что на 14,1% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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