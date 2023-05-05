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НовостиОбщество5 мая 2023 8:50

Жители Сыктывкара вернули утку-путешественницу домой

Она обошла немало мест
Источник:kp.ru
Фото: Николай Марков.

Фото: Николай Марков.

В конце апреля в Сыктывкаре утка сбежала от хозяина на улице Маегова. Местный житель попросил в социальных сетях помочь найти пернатую любимицу. Вчера, четвертого мая, стало известно, что птица нашлась в частном домовладении.

За это время утка обошла немало мест: она побывала на улице Коммунистической, возле администрации главы Коми, около ТРЦ «Парма» школы №18 и Сыктывкарского кооперативного техникума.

Мужчина рассказал изданию БНК, что ему поступало много сообщений и звонков от местных жителей. Женщина по имени Наталья позвонила сообщила, что утка на протяжении недели жила в соседнем дворе.

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