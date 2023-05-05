В Коми 18-летний парень жестко избил пенсионера

Фото: Нина ЮШКОВА.

18-летний житель Усть-Цильмы отправился на 3 года в тюрьму за жестокое избиение пенсионера. Свою вину юноша признал, сообщили в Ижемском суде.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января. Юноша пришел в гости к знакомому и принес с собой 2 пачки сигарет и спиртное. Молодой человек заподозрил пенсионера в краже пачки сигарет и жестоко избил его сначала руками, потом металлической палкой.

Пожилой мужчина попал в больницу с тяжелом состоянии. Он находился месяц на лечении.

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