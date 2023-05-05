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НовостиОбщество5 мая 2023 10:50

В школах Коми введут уроки информационной безопасности и цифровой грамотности

Детям будут объяснять, как распознавать мошенников
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

В школах России планируется введение уроков цифровой грамотности и информационной безопасности. Концепцию информационной безопасности детей утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Главное целью концепции является защита несовершеннолетних от рисков и информационных угроз в интернете. В связи с этим важно повысить цифровую грамотность школьников, а также научить их безопасному поведению в интернете.

На таких уроках детям будут объяснять, как распознавать мошенников и как правильно вести себя, когда незнакомцы начинают выяснять личные данные.

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