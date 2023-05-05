Ветеран из Сыктывкара поедет в Москву на Парад Победы

Фото: пресс-служба «Единой России»

95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Рочев из Сыктывкара исполнит свою мечту и поедет в Москву на Парад Победы. Он не сидит дома и просто обожает посещать различные мероприятия и события.

В 1944 году Николая Акимовича призвали на военную службу. В 1945 году он принимал участие в Советско-японской войне.

Третий год Николай Акимович мечтает попасть на главный Парад Победы. Этноблогер Генрих Немчинов записал видеообращение, в котором пенсионер рассказал о своей мечте.

Видео увидел глава республики Коми Владимир Уйба. Он написал ветерану письмо, где сообщил, что он будет принимать участие в параде. Ему подобрали костюм, приобрели билеты, а также организовали сопровождение врача, проживание и его встречу и сопровождение в столице.

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