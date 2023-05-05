В Коми больную раком женщину оставили без жизненно важного препарата

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В Воркуте прокуратура восстановила права больной раком женщины, которую не обеспечивали необходимым препаратом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

С 2019 года она имеет право получать жизненно важные препараты по льготе. Врач-онколог в феврале прошлого года выписал ей аналогичный препарат, от которого горожанке становилось только хуже.

Прокурор Воркуты обратился в суд. В результате его требования были удовлетворены, а в пользу заявительницы суд взыскал компенсацию морального вреда.

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