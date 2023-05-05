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НовостиОбщество5 мая 2023 12:50

Авиакомпания «Руслайн» отменила рейсы из Сыктывкара в Казань

Авиаперевозчик стал возвращать деньги за уже купленные билеты
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Авиакомпания «Руслайн» отменила полеты из Сыктывкара в Казань. Причиной тому стало сокращение субсидирования.

Так, федеральная поддержка уменьшилась с 9 млрд рублей до 7,5 млрд, поэтому авиакомпании сокращают некоторые маршруты. Одним из таких стал и рейс из Сыктывкара в Казань.

Известно, что клиентам уже начали возвращаться деньги за ранее купленные билеты.

Добавим, что Министерство экономического развития и промышленности Коми готовит обращение в правительство России по восстановлению этого авиамаршрута, сообщила пресс-служба ведомства.

— В связи с сокращением поддержки для авиакомпаний на выполнение региональных рейсов в облет Москвы перевозчики начали отменять запланированные ранее рейсы. Подобная отмена коснется и Республики Коми. Так, рейс в Казань будет отменен в связи с секвестром федерального бюджета, — сказано в пресс-релизе.

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