В Коми врач отпустила пациента домой с инфарктом и он умер

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых оказалась врач Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий. Медик упустила у пациента инфаркт и отпустила его домой.

Известно, что пациент жаловался на типичные симптомы, характерные острому инфаркту миокарда, однако ни исследований, ни госпитализация ему предложены не были. С болью в сердце пациент ушел домой, где он и умер.

Как сообщает Сыктывкарский городской суд, специалист признана виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Приговором суда специалисту назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

Кроме того судом с Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий в пользу потерпевшей (супруги умершего) взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил.

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